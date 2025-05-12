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Запрет на продажу табачной продукции на остановках предлагают ввести в Хабаровском крае

На очередном заседании Законодательной думы Хабаровского края депутаты выступили с законодательной инициативой, направленной на укрепление мер защиты населения от негативного влияния курения и употребления никотиносодержащих продуктов, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Reuters

Предлагается внести изменения в Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», расширив запрет на продажу табачной продукции и устройств для ее потребления вблизи остановочных пунктов городского и пригородного транспорта.

Проект предполагает дополнить список мест, где запрещена продажа сигарет и продукции для курения. Как считают авторы законопроекта, реализация данной меры позволит значительно снизить вероятность случайного вовлечения молодых людей в курение.

«Цель инициативы: ограничить незапланированное потребление и, самое главное, исключить возможность вовлечения в эту пагубную привычку нашей молодежи. Когда ожидание общественного транспорта затягивается и рядом эта продукция продается, возникает соблазн», — подчеркнул председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов.

Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, подобные ограничения необходимы для предотвращения распространения болезней, вызванных пассивным курением и употреблением никотиновых продуктов. По мнению экспертов, такие профилактические меры способны сократить распространенность табакокурения среди молодого поколения и сохранить здоровье будущих поколений россиян.