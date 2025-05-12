Запрет на продажу табачной продукции на остановках предлагают ввести в Хабаровском крае

Предлагается внести изменения в Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», расширив запрет на продажу табачной продукции и устройств для ее потребления вблизи остановочных пунктов городского и пригородного транспорта.
Проект предполагает дополнить список мест, где запрещена продажа сигарет и продукции для курения. Как считают авторы законопроекта, реализация данной меры позволит значительно снизить вероятность случайного вовлечения молодых людей в курение.
«Цель инициативы: ограничить незапланированное потребление и, самое главное, исключить возможность вовлечения в эту пагубную привычку нашей молодежи. Когда ожидание общественного транспорта затягивается и рядом эта продукция продается, возникает соблазн», — подчеркнул председатель Законодательной Думы края Николай Шевцов.
Как сообщает пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края, подобные ограничения необходимы для предотвращения распространения болезней, вызванных пассивным курением и употреблением никотиновых продуктов. По мнению экспертов, такие профилактические меры способны сократить распространенность табакокурения среди молодого поколения и сохранить здоровье будущих поколений россиян.