Запрет на продажу табачной продукции на остановках предлагают ввести в Хабаровском крае

Предлагается внести изменения в Федеральный закон № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», расширив запрет на продажу табачной продукции и устройств для ее потребления вблизи остановочных пунктов городского и пригородного транспорта.