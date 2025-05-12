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В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды

В Приморье организована проверка по факту длительного отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, горячей воды с 9 мая нет более чем у тысячи жителей курортного поселка «Горные ключи» в 11 многоквартирных домах.

Для разрешения сложившейся ситуации вмешалась прокуратура. В населенный пункт выехал представитель надзорного ведомства, а также начальник теплового района «Горноключевской» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».

Директору предприятия прокуратура внесла представление, его вызвали для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).