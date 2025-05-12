В Приморье более тысячи человек остались без горячей воды

По информации ведомства, горячей воды с 9 мая нет более чем у тысячи жителей курортного поселка «Горные ключи» в 11 многоквартирных домах.
Для разрешения сложившейся ситуации вмешалась прокуратура. В населенный пункт выехал представитель надзорного ведомства, а также начальник теплового района «Горноключевской» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго».
Директору предприятия прокуратура внесла представление, его вызвали для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).