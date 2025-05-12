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В Ростове-на-Дону 12 мая ожидается до +19 и небольшой дождь

Ростовчан в первый рабочий день ждет небольшой дождь, стоит захватить с собой зонтик.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день в Ростове-на-Дону. Актуальный прогноз погоды опубликовали на сайте Гисметео.

В понедельник, 12 мая, утром воздух в городе прогреется до +14 градусов. Ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров покажут +19 градусов. В обед в донской столице возможен небольшой дождь, поэтому ростовчанам стоит захватить с собой зонтик. Вечером тучи рассеются, и выглянет солнце. Температура воздуха составит +17 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +12 градусов.

Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

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