За праздничную неделю на Южном Урале пьяными попались 308 водителей

С 5 по 11 мая к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечены 278 водителей. Меру наказания определит суд: это лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.
Повторно нетрезвыми за руль сели 30 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией транспортного средства.
За минувшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 62 ДТП с пострадавшими.
Госавтоинспекция напоминает, что информацию о нетрезвых водителях можно сообщать через чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.