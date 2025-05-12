За праздничную неделю на Южном Урале пьяными попались 308 водителей

С 5 по 11 мая к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечены 278 водителей. Меру наказания определит суд: это лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.