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За праздничную неделю на Южном Урале пьяными попались 308 водителей

За последнюю праздничную неделю на Южном Урале пьяными попались 308 водителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

С 5 по 11 мая к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования привлечены 278 водителей. Меру наказания определит суд: это лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тыс. рублей.

Повторно нетрезвыми за руль сели 30 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности. Статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией транспортного средства.

За минувшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 62 ДТП с пострадавшими.

Госавтоинспекция напоминает, что информацию о нетрезвых водителях можно сообщать через чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.