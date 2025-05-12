В «Вашингтоне» объяснили отсутствие очков у Овечкина в серии с «Каролиной»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери объяснил, почему звено команды, в которое входит российский хоккеист Александр Овечкин, не набрало ни одного очка в серии плей-офф с «Каролиной». Комментарий тренера приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Карбери считает, что стиль игры «Каролины» не дает звену «Вашингтона» с Овечкиным применять свои сильные стороны, в результате игрокам труднее создавать опасные моменты.
«Их звено полагается на входы через зону, но им труднее играть против “Каролины” с их контролем дистанции и мощными защитниками. В связи с этим они должны очень хорошо работать в атакующей зоне, создавать моменты после вбрасывания или благодаря индивидуальным действиям, обыграв кого-то, но это тоже тяжело для любого из них», — объяснил тренер отсутствие результативности у Овечкина.
Он добавил, что все матчи не могут быть идеальными.
Напомним, «Вашингтон» проигрывает «Каролине» со счетом 1−2 в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Серия продолжается до четырех побед. Следующий матч состоится в ночь на 13 мая. «Вашингтон» проведет его в гостях.
Ранее сообщалось, что Овечкин превзошел достижение нападающего сборной России Павла Дацюка в НХЛ.