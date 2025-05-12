В «Вашингтоне» объяснили отсутствие очков у Овечкина в серии с «Каролиной»

«Их звено полагается на входы через зону, но им труднее играть против “Каролины” с их контролем дистанции и мощными защитниками. В связи с этим они должны очень хорошо работать в атакующей зоне, создавать моменты после вбрасывания или благодаря индивидуальным действиям, обыграв кого-то, но это тоже тяжело для любого из них», — объяснил тренер отсутствие результативности у Овечкина.