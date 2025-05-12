«Чтобы сморкаться»: Елисейский дворец прокомментировал видео с Макроном в поезде

В Елисейском дворце отреагировали на слухи вокруг французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, которые попытались спрятать от репортеров во время своей поездки на Украину странный сверток.
Недавно пользователи социальной сети X заподозрили Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в употреблении наркотиков из-за их странного поведения в ходе поездки на поезде в Киев.
В дворце поспешили опровергнуть догадки пользователей социальных сетей. Там отметили, что «враги Франции» пытаются выставить носовой платок наркотиками.
— Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками, — заявили в пресс-службе Елисейского дворца.
Кроме того, там уточнили, что подобную информацию распространяют «как внешние, так и внутренние» враги страны.
Также дворец сопроводил свой комментарий фотографией салфетки на столе перед президентом Франции.
— Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться, — написано на фото в социальной сети.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял о том, что украинский президент Владимир Зеленский выглядит как человек, который находится под действием сильных наркотических веществ.