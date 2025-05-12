В Омске серийного поджигателя отправили в тюрьму на 5 лет

Летом 2024 года 35-летний мужчина, не имея постоянного места жительства, ночевал в чужих дачных домах. Будучи пьяным, молодой человек поджигал постройки, когда их покидал. Преступления раскрылись, виновник отправится на 5 лет в ИК строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Омской области.
«Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). В суде установлено, что в результате его действий в СТ “Ветеран” и “Урожай” огонь полностью уничтожено два строения, еще 4 дома получили повреждения. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам, превысил 1,5 млн рублей», — сказано в сообщении.
Фото: прокуратура Омской области.
Осужденный признался в поджоге лишь одного дома. По решению суда заключенный должен будет выплатить владельцам поврежденных построек всю сумму причиненного ущерба.
Фото: прокуратура Омской области.
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