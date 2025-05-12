В Омске серийного поджигателя отправили в тюрьму на 5 лет

Летом 2024 года 35-летний мужчина, не имея постоянного места жительства, ночевал в чужих дачных домах. Будучи пьяным, молодой человек поджигал постройки, когда их покидал. Преступления раскрылись, виновник отправится на 5 лет в ИК строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Омской области.