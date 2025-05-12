Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске серийного поджигателя отправили в тюрьму на 5 лет

Мужчина уничтожил 2 дачных дома и повредил 4.

Источник: Комсомольская правда

Летом 2024 года 35-летний мужчина, не имея постоянного места жительства, ночевал в чужих дачных домах. Будучи пьяным, молодой человек поджигал постройки, когда их покидал. Преступления раскрылись, виновник отправится на 5 лет в ИК строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Омской области.

«Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). В суде установлено, что в результате его действий в СТ “Ветеран” и “Урожай” огонь полностью уничтожено два строения, еще 4 дома получили повреждения. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам, превысил 1,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

Фото: прокуратура Омской области.

Осужденный признался в поджоге лишь одного дома. По решению суда заключенный должен будет выплатить владельцам поврежденных построек всю сумму причиненного ущерба.

Фото: прокуратура Омской области.

Ранее «КП Омск» рассказала, что прокуратура как защитили от возгораний геоглиф в честь 80-летия Великой Победы.