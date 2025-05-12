Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам объяснили новые правила проверки водителей на алкоголь

Инициатором изменений стало Министерство здравоохранения РФ.

С 1 сентября 2025 года по всей России, в том числе в Волгоградской области, должен измениться порядок проведения процедуры медицинского освидетельствования.

У водителей с признаками опьянения будут проверять дыхание на алкоголь, в обязательном порядке проведут анализ мочи на психотропные вещества и наркотики. Человека также должен будет осмотреть врач.

После вступления документа в силу, у людей, которые пострадали в аварии, и с признаками отравления будут в обязательном порядке производить забор биоматериалов.

Если водитель откажется от прохождения какой-либо части проверки, то это будет считаться как полный отказ от медицинского освидетельствования, сообщила «Волгоградская правда.ру».