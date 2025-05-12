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В Самарской области ожидается очень опасное солнце с 12 мая 2025 года

В регионе с 12 мая начинается сильная солнечная активность.

В регионе с 12 мая начинается сильная солнечная активность. Об этом стало известно от сервиса Gismeteo.

Самая мощная активность ожидается в Самарской области 12 мая 2025 года. Так, индекс ультрафиолетового излучения в этот день достигнет 8 баллов. Также, солнце будет достаточно агрессивным и 13 мая.

Жителям города рекомендуют не задерживаться на открытом солнце, наносить на себя специальные солнцезащитные кремы, а также надевать головные уборы.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».