Свечков оформил дубль и вывел фарм-клуб «Нэшвилла» в четвертьфинал АХЛ 11 мая

В воскресенье воспитанник «Ладьи» дважды отличился в составе «Милуоки Адмиралс» в игре против «Рокфорда» (12+).
Команда Федора Свечкова вышла вперед на 6-й минуте. Забил Чейл Де Лео. Во втором периоде соперник ответил шайбами Зака Бренфорда — 1:2. Но далее российский хоккеист сравнял счет. А ближе к концу отрезка его одноклубник Ессе Юленен вновь обеспечил преимущество в +1 — 3:2.
В середине решающей 20-минутки Джой Андерсон вернул равенство на табло и перевел встречу в овертайм. В нем в большинстве Свечков с добивания точно бросил в ворота «Рокфорда» и принес победу своему клубу — 4:3.
В итоге ХК «Милуоки Адмиралс» взял серию со счетом 3:2 и прошел в четвертьфинал Американской хоккейной лиги. На этой стадии сразится с «Техас Старс» (12+).
Ранее писали, что новым гендиректором тольяттинской «Лады» стал бывший руководитель нижегородского «Торпедо» Александр Харламов.
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