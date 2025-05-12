В Госдуме предложили лишать прав, если водитель не уступил проезд скорой помощи

Законопроект предлагает дополнить статью 12.17 КоАП РФ новой частью, устанавливающей штраф от 20 до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от трех месяцев до двух лет за непропуск автомобилей скорой медицинской помощи.
Как уточнил председатель комитета ГД по труду Ярослав Нилов, инициатива была разработана после беседы с руководителем Фонда Жириновского, дочерью основателя ЛДПР Анастасией Боцан-Харченко. Она с возмущением указала на случаи, когда водители сознательно препятствуют движению скорых, издеваясь и глумясь над медицинскими бригадами.
— Подобное поведение — это прямой риск здоровью и жизни пациентов, до которых врачи или не доезжают вовремя, или не успевают доставить, к примеру, в реанимацию или на операционный стол. И все из-за таких водителей, считающих себя вправе игнорировать на дороге любые законы и общепринятые нормы, — цитирует председателя комитета ГД по труду Ярослава Нилова РИА Новости.
В России с начала мая вступили в силу важные нововведения, касающиеся владельцев автомобилей. В частности, значительно возросли суммы штрафов за слишком частые нарушения правил дорожного движения.