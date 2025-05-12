В легкоатлетическом манеже «Пермь Великая» заменят покрытие футбольного поля

В крытом футбольном манеже «Пермь Великая» начались работы по замене футбольного поля. Как сообщают в краевом минспорта, на футбольном поле манежа уложат новый искусственный газон, который будет соответствовать требованиям к профессиональным покрытиям.
В ведомстве пояснили, что старый газон изношен из-за интенсивного тренировочного процесса, в том числе при подготовке молодых футболистов в зимнее время.
Сейчас на поле идет демонтаж старого полотна и выравнивание основания. Затем подрядчик уложит новое покрытие. Работы планируется завершить до 9 июня.