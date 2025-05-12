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В легкоатлетическом манеже «Пермь Великая» заменят покрытие футбольного поля

В крытом футбольном манеже «Пермь Великая» начались работы по замене футбольного поля.

В крытом футбольном манеже «Пермь Великая» начались работы по замене футбольного поля. Как сообщают в краевом минспорта, на футбольном поле манежа уложат новый искусственный газон, который будет соответствовать требованиям к профессиональным покрытиям.

В ведомстве пояснили, что старый газон изношен из-за интенсивного тренировочного процесса, в том числе при подготовке молодых футболистов в зимнее время.

Сейчас на поле идет демонтаж старого полотна и выравнивание основания. Затем подрядчик уложит новое покрытие. Работы планируется завершить до 9 июня.