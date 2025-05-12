В Приморье за неделю на свет появились 248 малышей

В Приморском крае за прошлую неделю родились 248 малышей. Из них 130 — девочки. 36 семей стали многодетными. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Как рассказали в минздраве, во Владивостокском роддоме № 3 врачи приняли «девчачью» двойню — единственную на прошлой неделе. Самым крупным ребенком стал мальчик, родившийся в краевом перинатальном центре с весом 4 260 граммов.
В 36 семьях родились третьи дети. Четвертыми малышами пополнились 22 семьи, а пятыми — пять приморских семей.
Во Владивостокском родильном доме № 3 приняли девочку, которая стала девятым членом своей семьи. В Спасской горбольнице мама из Черниговки родила восьмого ребенка — девочку с весом 4 килограмма.
В 80 семьях появились первенцы. Лидер по числу новорожденных — краевой перинатальный центр. Здесь медики помогли прийти в этом мир 69 малышам.