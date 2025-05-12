ВСУ попытались ударить «Лютым» по крупнейшему химическому заводу юга России

Как сообщает SHOT, беспилотник рухнул на территории комбината «Каменский» около пяти утра, будучи нейтрализованным системой радиоэлектронной борьбы. Атака не привела к разрушениям или жертвам.
Комбинат «Каменский» — крупное химическое предприятие в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Оно специализируется на производстве полимеров, химических волокон, а также продукции для текстильной и других отраслей промышленности.
Напомним, ночную атаку украинских беспилотников в Каменске Ростовской области подавили российские средства радиолокационной борьбы. О деталях не сообщалось.