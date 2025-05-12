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Белоруска Соболенко сыграет с украинкой Костюк за выход в ¼ финала в Риме

Арина Соболенко сыграет с украинкой Костюк за выход в ¼ финала турнира в Риме.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в ⅛ финала турнира в WTA-1000 в Риме сыграет с украинкой Мартой Костюк, занимающей 27-ю позицию в рейтинге.

В третьем круге Соболенко обыграла 31-ю ракетку из США Софию Кенин со счетом 3:6, 6:3, 6:3, а украинка была сильнее канадки Лейлы Фернандес (6:4, 6:2).

Соболенко — фаворитка не только матча против Костюк, но и всего турнира. Она приехала в столицу Италии после победы на аналогичном турнире в Мадриде, где, кстати, победила и Костюк.

Отметим, что вторая ракетка мира полька Ига Свентек из борьбы выбыла, уступив американке Даниэль Коллинз.

Прочитайте, что произошло после победы Арины Соболенко над Кенин в Риме: «Я была очень строга к себе».

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