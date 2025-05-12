За сутки спасатели в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров

За прошедшие сутки спасатели Ростовской области отработали целый ряд чрезвычайных ситуаций. Статистику опубликовали в региональном ГУ МЧС.
За минувшее 11 мая в Ростовской области произошло 13 техногенных пожаров. Также спасатели успешно потушили ландшафтный пожар и выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия.
Всего на местах ЧП было задействовано 160 специалистов и 40 единиц техники. Спасатели также предупреждают о высокой пожароопасности пятого класса в северо-восточных, центральных районах и Приазовье.
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