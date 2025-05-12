«Коммерсант»: часть непродуктовых ретейлеров рискует столкнуться с убытками

«В 2025 году примерно половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток», — сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Блюмкина. Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова назвала такой сценарий реалистичным, отметив, что уже по итогам первого квартала 2024 года у многих сетей продажи упали на 30−35%. По данным платформы ОФД, в январе—марте число покупок одежды и обуви снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом, при этом средний чек вырос лишь на 3%, что значительно ниже инфляции. В СТЦ считают, что из-за этих факторов финансовые показатели крупных сетей в 2024 году окажутся хуже прошлогодних.