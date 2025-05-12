«Коммерсант»: часть непродуктовых ретейлеров рискует столкнуться с убытками

Крупные ритейлеры могут показать слабые результаты в 2025 году.
Половина крупнейших непродовольственных ритейлеров России может завершить 2024 год с убытками, а для некоторых компаний размер финансовых потерь вырастет в разы. Такой прогноз сделал вице-президент Союза торговых центров России (СТЦ) Алексей Блюмкин. Основными причинами ухудшения финансовых результатов эксперты называют переход россиян к сберегательной модели поведения, снижение спроса и рост конкуренции на рынке.
«В 2025 году примерно половина крупнейших непродовольственных ритейлеров может зафиксировать убыток», — сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на слова Блюмкина. Руководитель отдела аренды торговых площадей CORE.XP Надежда Цветкова назвала такой сценарий реалистичным, отметив, что уже по итогам первого квартала 2024 года у многих сетей продажи упали на 30−35%. По данным платформы ОФД, в январе—марте число покупок одежды и обуви снизилось на 12% по сравнению с прошлым годом, при этом средний чек вырос лишь на 3%, что значительно ниже инфляции. В СТЦ считают, что из-за этих факторов финансовые показатели крупных сетей в 2024 году окажутся хуже прошлогодних.
Среди наиболее пострадавших компаний — обувная сеть Kari, чей чистый убыток может составить 6,4 млрд рублей против 329 млн рублей годом ранее. Убытки «Спортмастера» прогнозируются на уровне 12,2 млрд рублей (в 2024 году — 1,5 млрд), сети «Твое» — 1,4 млрд (против 372 млн), сети «Подружка» — 1,7 млрд (против 678 млн). Даже прибыльные ранее ритейлеры могут уйти в минус: Hoff ожидает убыток в 1,3 млрд рублей вместо прибыли в 191 млн годом ранее, Ostin — минус 458 млн при прибыли в 2,6 млрд в 2024 году. Чистая прибыль Familia может снизиться с 1,9 млрд до 11 млн рублей.
По оценке экспертов рынка, снижение спроса на одежду и обувь стало долгосрочным трендом из-за растущей конкуренции и погодных колебаний. DIY-ритейлеры столкнулись со сложностями из-за падения продаж жилья и роста стоимости ремонта. Согласно Focus Technologies, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) для магазинов одежды и обуви в первом квартале снизился на 7%, а для товаров для дома и ремонта — на 11%. В среднем по рынку показатель упал на 4%, что свидетельствует о комплексном кризисе в непродовольственной рознице.