Черчесов ответил на слухи о возможной работе в московском «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал слухи о приглашении в московское «Динамо».
Во время матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» 11 мая Черчесов сидел через одного с одним из руководителей «Динамо» Павлом Пивоваровым. Тренер отметил, что на этом месте сидел уже много раз и ранее никто не обращал на это внимание.
Черчесов заявил, что его не приглашали в московское «Динамо» на пост наставника, передает «Матч ТВ».
Напомним, матч «Динамо» и «Спартака» завершился со счетом 2:0.
В настоящее время «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (51 очко). «Динамо» занимает четвертую строчку (53 балла). Возглавляет рейтинг «Краснодар» (61 очко).
В январе Черчесов покинул пост главного тренера национальной футбольной сборной Казахстана. Сообщалось, что он может возглавить «Ростов». Также появлялась информация о том, что тренер рассчитывает возглавить греческий клуб ПАОК.