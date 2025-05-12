Черчесов ответил на слухи о возможной работе в московском «Динамо»

Во время матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» 11 мая Черчесов сидел через одного с одним из руководителей «Динамо» Павлом Пивоваровым. Тренер отметил, что на этом месте сидел уже много раз и ранее никто не обращал на это внимание.