Менеджер Махачева подтвердил поединок бойца за титул с Маддаленой

Действующий обладатель титула UFC в легком весе Ислам Махачев свой следующий поединок проведет в полусреднем дивизионе, где его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена. Об этом ТАСС рассказал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.
В ночь на воскресенье Маддалена стал чемпионом полусреднего веса, одержав победу над Белалом Мухаммадом единогласным решением судей.
«Ислам поднимется в весе и будет драться за титул. Пока не могу сказать, на какую дату планируется бой», — отметил Абдель-Азиз.
33-летний Махачев имеет в своем активе 27 побед и одно поражение в MMA. Его победная серия насчитывает 15 боев. Единственную неудачу в октагоне он потерпел в октябре 2015 года в бою против бразильца Адриана Мартинса. Махачев является чемпионом UFC в легком весе с октября 2022 года. Он успешно защищал свой титул четыре раза.
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