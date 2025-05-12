Менеджер Махачева подтвердил поединок бойца за титул с Маддаленой

33-летний Махачев имеет в своем активе 27 побед и одно поражение в MMA. Его победная серия насчитывает 15 боев. Единственную неудачу в октагоне он потерпел в октябре 2015 года в бою против бразильца Адриана Мартинса. Махачев является чемпионом UFC в легком весе с октября 2022 года. Он успешно защищал свой титул четыре раза.