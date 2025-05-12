Изымать права без альтернативы: наказание за непропуск скорой предлагают ужесточить

Изымать водительские права без альтернативы: наказание за непропуск скорой предлагают ужесточить депутаты Госдумы от ЛДПР, пишут РИА Новости. Речь идёт о ситуациях, когда автомобиль скорой помощи едет, к примеру, на вызов, а водитель другой машины на проезжей части не уступает ему дорогу, тем самым не предоставляя карете СМП преимущество движения. Сейчас за подобное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Санкции предусматривают штраф в размере от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до 12 месяцев.