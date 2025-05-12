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Изымать права без альтернативы: наказание за непропуск скорой предлагают ужесточить

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание за непропуск скорой, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Изымать водительские права без альтернативы: наказание за непропуск скорой предлагают ужесточить депутаты Госдумы от ЛДПР, пишут РИА Новости. Речь идёт о ситуациях, когда автомобиль скорой помощи едет, к примеру, на вызов, а водитель другой машины на проезжей части не уступает ему дорогу, тем самым не предоставляя карете СМП преимущество движения. Сейчас за подобное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Санкции предусматривают штраф в размере от 4,5 тысяч до 7 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до 12 месяцев.

Депутаты же предлагают внести изменения в статью 12.17 КоАП РФ, дополнив её частью 3, которая будет определять наказание в виде «административного штрафа в размере от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до двух лет».

Актуальность предлагаемых изменений продиктована учащением ситуаций, когда россияне отказываются пропускать машины скорой помощи. А ведь это чревато колоссальными негативными последствиями — вплоть до смерти пациента, к которому спешат медики, или который находится в автомобиле СМП и его везут, например, в реанимацию.

Подход должен быть безальтернативным, уверены в ЛДПР — предлагается наряду с обязательным штрафом добавить и дополнительную меру в виде лишения прав.