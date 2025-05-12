Минпромторг анонсировал появление единого стандарта русской кухни

Также в прошлом году был закреплен ГОСТ для шаурмы. Он предусматривает использование только двух названий блюда — «шаурма» и «шаверма». Согласно проекту, для приготовления шаурмы допустимо использовать говядину, телятину, баранину, козлятину, курицу, мясо индейки и свинину.