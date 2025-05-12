Минпромторг анонсировал появление единого стандарта русской кухни

В России планируют разработать единый государственный стандарт для русской кухни. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Он отметил, что на государственном уровне пока нет четкого определения термина «русская кухня», хотя она является важной частью культурного наследия страны. По словам замминистра, развитие русской кухни и общественного питания имеет большой потенциал для экономики.
— Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт, — рассказал он.
Чекушов подчеркнул, что стандарт поможет сохранить традиционные рецепты и повысить привлекательность отечественных гастрономических продуктов как внутри России, так и за ее пределами, передает ТАСС.
Также в прошлом году был закреплен ГОСТ для шаурмы. Он предусматривает использование только двух названий блюда — «шаурма» и «шаверма». Согласно проекту, для приготовления шаурмы допустимо использовать говядину, телятину, баранину, козлятину, курицу, мясо индейки и свинину.