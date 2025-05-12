В стене кирхи Рудау обнаружили фрагменты старинных эпитафий (фото)

«По современным данным, эти известняки имеют точную стратиграфическую привязку (азериский горизонт дарривильского яруса среднего ордовика) и соответственно геохронологическую привязку ~462 млн лет. Сформировались они на дне морского бассейна, расположенного на окраине древнего континента Балтика и содержат разнообразную ископаемую фауну — трилобитов, головоногих моллюсков, брахиопод и прочее, — делает вывод эксперт. — На территории Калининградской области слои подобных известняков находятся на большой глубине, более двух км. Однако, эти же красные ортоцератитовые известняки выходят на поверхность намного севернее: например, обнажаются на острове Эланд и юго-центральной части Швеции. Там же существуют карьеры по добыче этого известняка, который издревле использовался в строительстве и декоративном искусстве. Более чем очевидно, что территория Швеции и является местом происхождения материала для обсуждаемой эпитафии. Резюмируя, отмечу, что доподлинно установить факт того добыт ли он на территории Самбии или привезен на корабле из Швеции невозможно. Тем не менее естественным местом его происхождения является территория Швеции».