В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор

«В ближайшее время фракция ЛДПР подготовит и внесёт пакет инициатив по комплексному регулированию деятельности диаспор, повышению прозрачности их финансирования и расходования средств, ответственности. Кроме того, депутаты ЛДПР всех уровней берут на особый контроль работу диаспор в городах России. Их деятельность в России должна быть только по законам нашей страны, иного не дано», — заключил он.