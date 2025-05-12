В ГД внесут законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями диаспор

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ЛДПР в понедельник внесёт законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Сегодня вносим законопроект о запрете иностранным агентам быть учредителями, членами и входить в состав органов управления диаспор и национально-культурных автономий всех уровней», — написал он.
По словам депутата, некоторые диаспоры или их отдельные представители создают для страны и её граждан серьёзные угрозы. «Там формируются преступные группировки по национальному признаку, провоцируется межэтническое напряжение, ущемляя социальные права других жителей российских городов и сёл. Некоторые сообщества из бывших или настоящих мигрантов разрослись до таких величин, что запросто могут организовать сопротивление местным властям», — объяснил Слуцкий.
По словам парламентария, зачастую эти процессы запускают и активно поощряют зарубежные спецслужбы и мировые террористические центры.
«В ближайшее время фракция ЛДПР подготовит и внесёт пакет инициатив по комплексному регулированию деятельности диаспор, повышению прозрачности их финансирования и расходования средств, ответственности. Кроме того, депутаты ЛДПР всех уровней берут на особый контроль работу диаспор в городах России. Их деятельность в России должна быть только по законам нашей страны, иного не дано», — заключил он.