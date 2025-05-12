Футболист «Акрона» Пестряков высказался о своей игре с «Ахматом» в Самаре

Тольяттинцы взяли вверх над гостями из юга страны со счетом 3:2 (12+). Хотя пропустили первыми в начале. Отыгрались благодаря голу Пестрякова. А до перерыва Ифет Джаковац вывел «Акрон» вперед. В концовке Владимир Хубулов добил «Ахмат».