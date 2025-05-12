Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист «Акрона» Пестряков высказался о своей игре с «Ахматом» в Самаре

Воспитанник и форвард «красно-черных» поделился впечатлениями от второго мяча за основу и подвел итоги встречи с грозненским клубом.

Воспитанник и форвард «красно-черных» поделился впечатлениями от второго мяча за основу и подвел итоги встречи с грозненским клубом.

Тольяттинцы взяли вверх над гостями из юга страны со счетом 3:2 (12+). Хотя пропустили первыми в начале. Отыгрались благодаря голу Пестрякова. А до перерыва Ифет Джаковац вывел «Акрон» вперед. В концовке Владимир Хубулов добил «Ахмат».

При этом для 18-летнего футболиста волжан мяч стал вторым за основную команду. Отличился с добивания после удара Артема Дзюбы.

«Одноклубники приободрили. Дальше мы продолжали делать свою работу», — сказал Пестряков.

Подчеркнул: во время игры помогли подсказки от Дзюбы.

«Говорил: “Давай, продолжай, у тебя еще весь матч впереди”», — уточнил воспитанник местного коллектива.

Недавно итоги встречи подвел главный тренер «красно-черных» Заур Тедеев.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!