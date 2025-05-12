Футболист «Акрона» Пестряков высказался о своей игре с «Ахматом» в Самаре

Воспитанник и форвард «красно-черных» поделился впечатлениями от второго мяча за основу и подвел итоги встречи с грозненским клубом.
Тольяттинцы взяли вверх над гостями из юга страны со счетом 3:2 (12+). Хотя пропустили первыми в начале. Отыгрались благодаря голу Пестрякова. А до перерыва Ифет Джаковац вывел «Акрон» вперед. В концовке Владимир Хубулов добил «Ахмат».
При этом для 18-летнего футболиста волжан мяч стал вторым за основную команду. Отличился с добивания после удара Артема Дзюбы.
«Одноклубники приободрили. Дальше мы продолжали делать свою работу», — сказал Пестряков.
Подчеркнул: во время игры помогли подсказки от Дзюбы.
«Говорил: “Давай, продолжай, у тебя еще весь матч впереди”», — уточнил воспитанник местного коллектива.
Недавно итоги встречи подвел главный тренер «красно-черных» Заур Тедеев.
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