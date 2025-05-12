Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: фельдшер Чирков вынес на себе из-под обстрела раненого солдата

Своими действиями младший сержант спас бойцу жизнь.

Источник: Аргументы и факты

Российский военный фельдшер, младший сержант Алексей Чирков спас жизнь раненому солдату, вынеся его на себя из-под артиллерийского обстрела. Об этом случае в зоне спецоперации на Украине рассказало Минобороны РФ.

«Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Чирков добрался до раненого бойца и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медчасть», — сообщило министерство.

Ранее ведомство рассказало о подвиге еще одного военнослужащего — лейтенанта Никиты Пироженко, который без потерь эвакуировал свое подразделение под интенсивным артиллерийским обстрелом.