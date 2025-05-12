МО РФ: фельдшер Чирков вынес на себе из-под обстрела раненого солдата

«Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Чирков добрался до раненого бойца и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медчасть», — сообщило министерство.