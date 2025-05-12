МО РФ: фельдшер Чирков вынес на себе из-под обстрела раненого солдата

Российский военный фельдшер, младший сержант Алексей Чирков спас жизнь раненому солдату, вынеся его на себя из-под артиллерийского обстрела. Об этом случае в зоне спецоперации на Украине рассказало Минобороны РФ.
«Умело используя рельеф местности, в кратчайший срок Чирков добрался до раненого бойца и оказал ему первую медицинскую помощь. Затем, взвалив его на себя, вынес из зоны обстрела и организовал эвакуацию в медчасть», — сообщило министерство.
Ранее ведомство рассказало о подвиге еще одного военнослужащего — лейтенанта Никиты Пироженко, который без потерь эвакуировал свое подразделение под интенсивным артиллерийским обстрелом.