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Вестибюль станции метро «Петроградская» начинают закрывать по утрам

Режим работы вестибюля станции метро «Петроградская» с 12 мая меняется в связи с капитальным ремонтом эскалатора.

Источник: Фонтанка.ру

По рабочим дням вход в вестибюль закрыт с 07:30 до 10:30, ограничен с 15:15 до 19:50.

Работы продлятся до 18 июля.

От «Петроградской» до ближайших станций метро можно доехать:

до станции «Горьковская» — на автобусах № 46, 76;

до станции «Черная речка» — на автобусах № 1, 46, 76, 227 или троллейбусе № 34;

до станции «Спортивная» — на автобусах № 10, 128, 230, 275 или троллейбусе № 31;

до станции «Чкаловская» — на автобусах № 25, 185;

до станции «Лесная» — на автобусах № 185, 249, 275 или на троллейбусе № 31.

Вестибюль 1 станции «Дунайская» также закрыт с 12 мая. Это выход из метро на Дунайский проспект. Другой выход — на улицу Ярослава Гашека — открыт, его недавно отремонтировали.