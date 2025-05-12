Вестибюль станции метро «Петроградская» начинают закрывать по утрам

По рабочим дням вход в вестибюль закрыт с 07:30 до 10:30, ограничен с 15:15 до 19:50.
Работы продлятся до 18 июля.
От «Петроградской» до ближайших станций метро можно доехать:
до станции «Горьковская» — на автобусах № 46, 76;
до станции «Черная речка» — на автобусах № 1, 46, 76, 227 или троллейбусе № 34;
до станции «Спортивная» — на автобусах № 10, 128, 230, 275 или троллейбусе № 31;
до станции «Чкаловская» — на автобусах № 25, 185;
до станции «Лесная» — на автобусах № 185, 249, 275 или на троллейбусе № 31.
Вестибюль 1 станции «Дунайская» также закрыт с 12 мая. Это выход из метро на Дунайский проспект. Другой выход — на улицу Ярослава Гашека — открыт, его недавно отремонтировали.