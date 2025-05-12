Осуждённый экс-мэр Махачкалы подал десятки исков из-за условий содержания в «Чёрном дельфине»

С 2017 года Амиров, прикованный к инвалидной коляске, активно оспаривает действия администрации ИК-6. Его претензии касаются как бытовых условий, так и ограничений, связанных с инвалидностью. В одном из первых исков он требовал снять с него статус «склонного к побегу, суициду и экстремизму», считая такое решение необоснованным. Позже он указывал на неудобства комнаты для встреч с адвокатами, препятствующие свободной передаче документов.