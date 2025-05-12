Нет «своих» и «чужих»: как в России помогают онкобольным детям из Узбекистана

«Я выросла в интернациональной семье, у меня не было сомнений, что помогать надо всем детям, независимо от национальности и гражданства. В этом меня поддерживают все члены команды фонда, никто из нас не делит детей на “своих” и “чужих”, ведь нет ничего более ценного, чем жизнь ребенка. Толерантность — одна из основных ценностей фонда. С первых дней его деятельности и по настоящее время мы помогаем не только российским детям, но и детям из других стран, и так будет всегда», — отмечает Джамиля.