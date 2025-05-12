В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании

Региональный СК в 2024 году сообщал, что в ночь на 14 июня в Красноярске Андрей Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году Новак дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась.