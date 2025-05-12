В Красноярске прекратили дело против вице-спикера Новака об истязании

КРАСНОЯРСК, 12 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд Красноярска прекратил дело против вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака, который обвинялся в истязании сожительницы и угрозе убийством, следует из картотеки дел.
«Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — говорится в карточке дела.
Региональный СК в 2024 году сообщал, что в ночь на 14 июня в Красноярске Андрей Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году Новак дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась.
В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт произошел якобы из-за измены Новака. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.
В июне 2024 года суд избрал Новаку меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия. Ему тогда было запрещено подходить ближе 500 метров к дому бывшей сожительницы, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях. Расследование уголовных дел было завершено в январе 2025 года.