«Не надо травить себе сердце»: секреты долголетия самых пожилых людей Земли

— Я всегда стараюсь смотреть в будущее с оптимизмом. Солнце утром в окошко увижу — уже большой повод для радости! Дождик пошел — не беда, тоже красиво! И так нужно ко всему относиться. Я многое в жизни пережила: и войну застала взрослой девушкой, хорошо помню это время. Но всегда была уверена: плохие времена проходят, и не надо себе сердце травить, обо всем переживая и волнуясь. В доме моем всегда гости, а за хорошим столом да с песней все несчастья мигом отступают!