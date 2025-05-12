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Последний отопительный сезон в Челнах стал самым коротким за три года

Отопительный сезон 2024−2025 годов в Набережных Челнах продлился 208 дней и стал самым коротким с 2022 года. Для сравнения: в прошлом году отопление подавалось в течение 210 дней, а в 2022—2023 годах — 221 день.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов.

Средняя температура наружного воздуха в текущем сезоне составила −0,5 °C. Годом ранее этот показатель был существенно ниже — −3,1 °C. Самая холодная ночь в этом году пришлась на 23 января — столбик термометра опустился до −17,6 °C. Для сравнения: в прошлом сезоне минимальная температура была зафиксирована 9 декабря — −29,2 °C.

Самым холодным месяцем этой зимы стал февраль со средней температурой −8,4 °C. В отопительном сезоне 2023−2024 годов самым морозным был январь — −13,2 °C.