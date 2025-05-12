Узбекские мигранты в Южной Корее всё чаще нарушают контракты: Миграционное агентство предупреждает о серьёзных последствиях

Всё больше граждан страны, выехавших по официальным каналам, игнорируют условия соглашений и переходят в нелегальное положение. Это создаёт не только персональные риски для самих мигрантов, но и угрожает репутации Узбекистана как надёжного партнёра в сфере трудовой миграции.
Последствия таких действий могут быть ощутимыми для всех. По данным агентства, подобные действия ведут к снижению доверия со стороны корейских работодателей и официальных структур, что влечёт за собой сокращение квот, выделяемых Узбекистану на трудоустройство. Это означает, что из-за нарушителей тысячи добросовестных граждан могут потерять шанс на стабильную и легальную работу за рубежом.
Самих нарушителей, тем временем, ждёт немедленное попадание в статус нелегала. В течение трёх месяцев после расторжения контракта они оказываются вне закона, не могут официально устроиться на работу и рискуют депортацией с запретом на повторный въезд.
Санкции уже применяются. С начала 2025 года трое граждан Узбекистана были оштрафованы судом почти на 77 миллионов сумов. В отношении ещё 28 человек подготовлены и направлены исковые заявления в суд.
Агентство напоминает: каждое действие узбекских мигрантов за рубежом влияет на репутацию страны и будущее тысяч соотечественников. Соблюдение правил, уважение к условиям контрактов и законам принимающей страны — не просто обязанность, а вклад в общее доверие и возможность для других граждан выезжать и работать легально.
Не нарушайте правила. Не ставьте под угрозу свою судьбу и будущее других.