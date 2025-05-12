Узбекские мигранты в Южной Корее всё чаще нарушают контракты: Миграционное агентство предупреждает о серьёзных последствиях

Последствия таких действий могут быть ощутимыми для всех. По данным агентства, подобные действия ведут к снижению доверия со стороны корейских работодателей и официальных структур, что влечёт за собой сокращение квот, выделяемых Узбекистану на трудоустройство. Это означает, что из-за нарушителей тысячи добросовестных граждан могут потерять шанс на стабильную и легальную работу за рубежом.