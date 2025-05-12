Участок Любинского проспекта Омска откроют для пешеходов

«Готовим с коллегами из областных ведомств интересную программу, причем предусмотрим активности не только на Любинском проспекте, но и на прилегающих локациях: в городском саду, сквере им. Дзержинского, улице Музейной и других. Проект символически объединит статусы нашего города как молодежной и культурной столицы России», — поделился планами градоначальник.