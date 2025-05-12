Что известно о состоянии Сары Назарбаевой

5 мая стало известно, что Сара Назарбаева находится в тяжелом состоянии.
«Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением квалифицированных специалистов», — сообщили вечером 9 мая в Национальном госпитале МЦ УДП.
При этом в администрации медучреждения отметили, что согласно действующему законодательству сведения, касающиеся диагноза, состояния здоровья, методов и результатов лечения пациента, относятся к категории информации, составляющей врачебную тайну. Доступ к таким данным возможен исключительно с согласия самой пациентки либо на основании иных предусмотренных законом оснований.
«Также в соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважения к личной жизни и защиты от возможного вмешательства в процесс лечения», — добавили в медицинском учреждении.
Биография Сары Назарбаевой
Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.
Пока дочери росли, Сара Назарбаева редко появлялась на публике. Как только дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной деятельностью. С февраля 1992 года она являлась основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда «Бобек». Летом 1994 года она стала президентом фонда «SOS — детские деревни Казахстана».
В 1999 году возглавила попечительский совет благотворительного фонда «Демография». За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них — такие весомые, как международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия «Курманджан Датка».
Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова «За великий вклад в философию самопознания». Из рук Софи Лорен Сара Назарбаева получила международную премию «Золотое сердце», учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения. Отметим, что в конце декабря 2024 года в соцсетях появилась информация о якобы смерти Сары Назарбаевой.
Позже советник — пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай опроверг эту информацию.