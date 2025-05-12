Что известно о состоянии Сары Назарбаевой

«Также в соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки с целью обеспечения ее законных прав на приватность, уважения к личной жизни и защиты от возможного вмешательства в процесс лечения», — добавили в медицинском учреждении.