Дохода 3 тысячи, убытков больше сотни: жительница Перми выплатила уголовный штраф за фиктивную постановку на учет мигрантов

53-летняя жительница Перми, получив вознаграждение в 3 тысячи рублей, подала документы в МФЦ для постановки двух иностранцев на миграционный учет по месту пребывания в принадлежащей ей квартире. При этом женщина не намеревалась предоставлять им помещение для фактического проживания и достоверно знала, что эти люди не будут находиться по данному адресу.