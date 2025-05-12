Дохода 3 тысячи, убытков больше сотни: жительница Перми выплатила уголовный штраф за фиктивную постановку на учет мигрантов

53-летняя жительница Перми, получив вознаграждение в 3 тысячи рублей, подала документы в МФЦ для постановки двух иностранцев на миграционный учет по месту пребывания в принадлежащей ей квартире. При этом женщина не намеревалась предоставлять им помещение для фактического проживания и достоверно знала, что эти люди не будут находиться по данному адресу.
Своими незаконными действиями пермячка воспрепятствовала осуществлению контроля за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижения на территории России.
Нарушительницу признали виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации». По каждому эпизоду женщине грозил штраф в размере 100 тысяч рублей, однако суд учел раскаяние обвиняемой, признание вины, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, и снизил сумму взыскания.
Согласно исполнительному документу, поступившему на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю, гражданка обязана была выплатить уголовный штраф в размере 110 тысяч рублей. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты в установленный законом 60-дневный срок в суд будет направлено представление о замене наказания. С погашением долга женщина тянуть не стала.