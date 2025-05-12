В Иркутске бензин марки АИ-95 стоит 60,20 рубля

В Иркутске бензин марки АИ-92 стоит 56,89 рубля. Судя по последним данным, опубликованным Иркутскстатом, самая высокая цена зафиксирована в Братске — 57,75 рубля за литр. А самая низкая — в Ангарске — 56,86 рубля.
При этом горючее АИ-95 на заправках Иркутска стоит 60,20 рубля. Больше всего опять же придется выложить в Братске — 61,12 рубля, а меньше всех в Тайшете — 60,16 рубля.
Отметим, что цена может измениться. Но незначительно — разница составляет 10−20 копеек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в период майских праздников в лесах Приангарья потушили 39 пожаров, которые охватили более 940 гектаров. Большую часть очагов удалось остановить в тот же день, когда их обнаружили.