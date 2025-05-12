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Самара примет акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в честь 80-летия Победы

В областную столицу приедет специальный поезд от минобороны России.

В областную столицу приедет специальный поезд в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!».

Мероприятия начались 19 апреля, а закончиться должны 3 июля. Планируется, что поезд посетит 75 населенных пунктов.

Состав включает в себя 8 вагонов с интерактивными деталями. Посетителям предложат посмотреть на некоторые виды оружия ВС РФ, а также подробнее познакомиться с событиями ВОВ.

Ранее мы писали о том, что на Самару надвигается сильная магнитная буря, которая может доставить дискомфорт жителям города.

Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».