Самара примет акцию «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в честь 80-летия Победы

В областную столицу приедет специальный поезд в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!».
Мероприятия начались 19 апреля, а закончиться должны 3 июля. Планируется, что поезд посетит 75 населенных пунктов.
Состав включает в себя 8 вагонов с интерактивными деталями. Посетителям предложат посмотреть на некоторые виды оружия ВС РФ, а также подробнее познакомиться с событиями ВОВ.
Ранее мы писали о том, что на Самару надвигается сильная магнитная буря, которая может доставить дискомфорт жителям города.
Больше интересного уже в телеграм-канале «МК в Самаре».