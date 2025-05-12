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В Дагестане ищут ребенка, упавшего в реку

Более 500 человек задействованы в поисках упавшего в реку ребенка в Дагестане.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 12 мая — РИА Новости. Более 500 человек, в том числе кинолог с собакой, задействованы в поисках малолетнего ребенка, упавшего в реку в Дагестане, сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

«Поступила информация о том, что в населенном пункте Бежта пропал мальчик 2021 года рождения, по предварительной информации, упал в реку. Для поиска ребенка привлечена группировка в составе 21 человека от МЧС, в том числе кинолог с собакой, 50 человек от МВД, а также местное население около 500 человек», — говорится в сообщении.