ГАИ задержала нетрезвого школьника-мотоциклиста, уходившего от погони в Заславле

Восемь административных протоколов было составлено на нетрезвого десятиклассника на мотоцикле, который пытался скрыться от милиции в Заславле, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Ночью 11 мая сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке мотоциклисту. Но он попытался скрыться. Началось преследование. В результате мотоциклист съехал в кювет и опрокинулся. Мотоциклиста и пассажира задержали.
Уточняется, что водителем оказался 16-летний житель Заславля, который не имел права управления транспортным средством (не учился в автошколе и не сдавал).
«Также десятиклассник имел признаки состояния алкогольного опьянения: освидетельствование показало 0,73 промилле», — сообщили в милиции.
Мотоцикл доставили на штрафстоянку, а в отношении нарушителя составили восемь протоколов. 16-летних водителя и пассажира передали родителям.
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