Создан метод быстрого синтеза сложных молекул для разработки лекарств

Ароматические соединения — это обширный класс органических веществ, которые используют в качестве основных строительных блоков в химической промышленности. Они могут быть легко функционализированы (модифицированы) и даже полностью восстановлены до неароматических веществ. Однако это довольно сложный процесс, так как ароматические соединения очень неохотно вступают в реакции деароматизации. Существует несколько методов решения этой проблемы, однако они занимают много времени и мало изучены. Ученые ТПУ предложили новый способ.