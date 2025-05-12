Путин призвал беречь память об уроках истории

«В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдет достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов», — говорится в телеграмме.