В Самарской области незаконно уволили ветеринарного врача

В Самарской области уволили ветеринарного врача. Она была уверена, что это сделали незаконно. За все время работы никаких нареканий к ней не было. Женщина стала бороться за свои права, обратилась в суд и выиграла.
— На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель завел исполнительное производство и уведомил об этом директора компании, — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.
Руководителю объяснили, какая ответственность, вплоть до уголовной, может ему грозить, если не исполнить решение суда. После этого ветеринарного врача восстановили на работе в кратчайшие сроки.