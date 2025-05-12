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В Самарской области незаконно уволили ветеринарного врача

Ветеринарный врач из Самарской области добилась восстановления на работе.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области уволили ветеринарного врача. Она была уверена, что это сделали незаконно. За все время работы никаких нареканий к ней не было. Женщина стала бороться за свои права, обратилась в суд и выиграла.

— На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель завел исполнительное производство и уведомил об этом директора компании, — прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Руководителю объяснили, какая ответственность, вплоть до уголовной, может ему грозить, если не исполнить решение суда. После этого ветеринарного врача восстановили на работе в кратчайшие сроки.