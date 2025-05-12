Ермак рассказал, сколько заработали Светлогорск, Зеленоградск и Калининград на турналоге за три месяца

За первый квартал 2025 года Светлогорск, Зеленоградск и Калининград получат в сумме более 20 миллионов рублей от туристического налога. В этот период гостиницы были не сильно загружены. Об этом в интервью корреспонденту Калининград.Ru рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
За первый квартал Светлогорск получит где-то 6,8 миллиона рублей, Калининград — около 10 миллионов, Зеленоградск — 3,6 миллиона. Цифры будут уточняться, потому что декларации ещё обрабатываются: надо понимать, что это только первый квартал, когда гостиницы у нас не сильно загружены.
Министр также отметил, что оценивает практику туристического налога в регионе как «очень позитивную». «Когда туристы будут приезжать и оставлять деньги в наших отелях, а мы будем видеть, сколько это, тогда будет гораздо проще объяснять в любых ситуациях, почему мы развиваем туризм. Потому что он приносит деньги в нашу экономику. И не просто как какой-то общий доход, как выручку, а в виде налогов. То есть мы несём нагрузку и получаем за это дополнительные деньги. Это здорово», — считает Ермак.
С января 2025 года 19 муниципалитетов Калининградской области ввели туристический налог. Ставка составляет 1% от стоимости проживания в гостинице, отеле и других средствах размещения. Ежегодно до 2029-го она будет повышаться на один процентный пункт. При этом по закону ставка не может быть ниже 100 рублей. Власти рассчитывают получить в местные бюджеты около 128 миллионов рублей в 2025 году.
После введения туристического налога некоторые гостиницы стали выставлять отдыхающим дополнительные счета. Андрей Ермак заявлял, что это является нарушением. «Суть налога заключается в том, что он взимается не с человека, который приезжает отдыхать, а с номера гостиницы», — объяснял он.