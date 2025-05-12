Ермак рассказал, сколько заработали Светлогорск, Зеленоградск и Калининград на турналоге за три месяца

Министр также отметил, что оценивает практику туристического налога в регионе как «очень позитивную». «Когда туристы будут приезжать и оставлять деньги в наших отелях, а мы будем видеть, сколько это, тогда будет гораздо проще объяснять в любых ситуациях, почему мы развиваем туризм. Потому что он приносит деньги в нашу экономику. И не просто как какой-то общий доход, как выручку, а в виде налогов. То есть мы несём нагрузку и получаем за это дополнительные деньги. Это здорово», — считает Ермак.