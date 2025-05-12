Глеб Никитин сводил семью на нижегородские выставки о войне

Одна из выставок — «Великая страна — Великая Победа» — проходит в выставочном зале «Манеж». По словам губернатора, через девять залов и около 500 экспонатов организаторы показали, как война изменила жизнь людей. Внимание уделено разным сферам — от промышленности и сельского хозяйства до медицины и пропаганды. Глеб Никитин подчеркнул, что даже в условиях фронтовой тяжести люди продолжали жить, рожать детей, посещать концерты и сохранять культуру.