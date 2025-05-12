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Уровень радиации измерили в Ростовской области в начале мая

В Ростовской области обновили данные по уровню радиации.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в очередной раз исследовали уровень радиоактивного загрязнения. Обновленные данные за 11 мая 2025 года опубликовали специалисты Ростовского гидрометцентра.

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,07−0,16 мкЗв/ч (8,1−18,4 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,11−0,16 мкЗв/ч (12,7−18,4 мкР/ч). Показатели не превысили естественный фон, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не зарегистрировали.