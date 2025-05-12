Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки

Пользователи соцсети и СМИ в Якутии распространили информацию о том, что в честь Дня Победы ветерану отрасли Таисии Хромовой вручили в качестве презента от минсельхоза Якутии прошлогодний набор суповых костей, творожок и ряженку. Новость вызвала общественный резонанс.
«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении “Сельхозтехника”, а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов», — приводятся в сообщении слова министра.
Александров отметил, что будет организована служебная проверка. «Мы в целом пересмотрим подходы к праздничным мероприятиям… приложим все усилия, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись и знаки внимания в адрес наших ветеранов всегда были достойными», — добавил он.
Также, по словам Александрова, 10 мая ветерана посетила его первый заместитель Анна Стручкова и извинилась от лица всего министерства.