Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки

«Глубоко сожалею, что ветерану тыла и труда, вдове ветерана войны Таисии Трофимовне Хромовой, более полувека проработавшей в республиканском объединении “Сельхозтехника”, а также другим ветеранам сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направлены недостойные подарки к 80-летию Великой Победы. Приношу извинения перед ветеранами и их родными от себя лично, от имени нашего министерства и всех работников отрасли. В ближайшие дни мы поздравим наших уважаемых ветеранов, наших наставников повторно, с вручением других подарочных наборов», — приводятся в сообщении слова министра.