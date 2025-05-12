Почти 170 нарушений противопожарного режима выявили на Урале

В региональном МЧС подвели итоги рейдов за прошлую неделю. В Свердловской области выявили 169 нарушений правил пожарной безопасности в особый противопожарный режим. Всего с начала периода было выявлено 622 нарушения.
Вынесено 45 определений о возбуждении административных расследований, возбуждено 1 уголовное дело, сообщили в ведомстве.
Среди самых распространенных нарушении спасатели называют поджоги травы в населенных пунктах — 179 таких случаев, незаконные палы на землях иных категорий — 115 случаев, а также нарушения на землях населенных пунктов (сжигание мусора, приготовление шашлыков