В Самаре вместо деревьев посадят цветы и установят вазоны на улице Ленинградской

В областной столице глава города Иван Носков провел планерку. Одним из главных вопросов стало благоустройство улицы Ленинградской в историческом центре Самары.
Мэр отметил, что из-за теплосетей, которые в большом количестве проходят под улицей, высадка деревьев там практически невозможна. Их корни повреждаются от высоких температур.
В связи с этим, было принято решение о том, что вместо деревьев на главной пешеходной улице города высадят больше цветов и установят специальные вазоны.
Также, на участке были приведены в порядок плитка и колодцы.
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