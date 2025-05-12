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В Самаре вместо деревьев посадят цветы и установят вазоны на улице Ленинградской

В областной столице глава города Иван Носков провел планерку.

В областной столице глава города Иван Носков провел планерку. Одним из главных вопросов стало благоустройство улицы Ленинградской в историческом центре Самары.

Мэр отметил, что из-за теплосетей, которые в большом количестве проходят под улицей, высадка деревьев там практически невозможна. Их корни повреждаются от высоких температур.

В связи с этим, было принято решение о том, что вместо деревьев на главной пешеходной улице города высадят больше цветов и установят специальные вазоны.

Также, на участке были приведены в порядок плитка и колодцы.

Больше интересного о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».