Минский инженер получил штраф 3360 рублей за крупный обман с командировочными

Следствие выяснило, что в 2022 году с 11 августа по 4 сентября он находился в служебной командировке в Санкт-Петербурге. В кассе предприятия ему выдали наличными аванс в сумме 810 долларов и 172 600 российских рублей в качестве суточных расходов и для оплаты за проживание.