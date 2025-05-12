Минский инженер получил штраф 3360 рублей за крупный обман с командировочными

Столичный инженер решил заработать на командировочных и стал фигурантом уголовного дела, пишет агентство «Минск-Новости».
В прокуратуре Заводского района рассказали, что был вынесен приговор 40-летнему ранее не судимому минчанину. Он работает ведущим инженером-электроником на столичном заводе и является материально ответственным лицом.
Следствие выяснило, что в 2022 году с 11 августа по 4 сентября он находился в служебной командировке в Санкт-Петербурге. В кассе предприятия ему выдали наличными аванс в сумме 810 долларов и 172 600 российских рублей в качестве суточных расходов и для оплаты за проживание.
Инженер вернулся из командировки и предоставил в бухгалтерию подложные отчетные документы, в том числе кассовые чеки на общую сумму 199 200 рублей, которые он якобы потратил на оплату проживания в гостинице.
Установлено, что на самом деле он снял в Санкт-Петербурге квартиру, стоимость которой была значительно ниже. Выяснилось, что фиктивные документы он купил, чтобы заработать на разнице в стоимости аренды жилья. Бухгалтер перевела злоумышленнику на банковскую карту разницу.
Сообщается, что обман вскрылся и в отношении инженера возбудили уголовное дело. Вину он признал и ущерб возместил. В итоге суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев со штрафом 80 базовых величин (3 360 рублей), без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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