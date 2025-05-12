У жителей пяти районов Новосибирска с 14 мая отключат горячую воду

В Новосибирске уже на этой неделе стартуют испытания теплосетей, а это значит, что начнут отключать горячую воду. Первыми на очереди станут дома, которые питаются от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. Всего под отключение с 14 по 27 мая попадут пять районов города. Об этом сообщили в СГК.