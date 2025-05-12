У жителей пяти районов Новосибирска с 14 мая отключат горячую воду

В Новосибирске уже на этой неделе стартуют испытания теплосетей, а это значит, что начнут отключать горячую воду. Первыми на очереди станут дома, которые питаются от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4. Всего под отключение с 14 по 27 мая попадут пять районов города. Об этом сообщили в СГК.
Так, останутся без горячей воды жители Октябрьского района, проживающие на улицах Автогенная, Б. Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Белинского, Выборная, Волочаевская, В. Высоцкого, Вилюйская, Военного городка, Военная, Воинская, Гаранина, Добролюбова, Журавлева, Кошурникова, Ключ-Камышенское плато, Крамского, Кленовая, Лескова, Толстого, Т. Снежиной (д.48, д.52), Тополевая, Ленинградская, Лазурная, Никитина, тер. Рябиновая, Федосеева, Стофато, Панфиловцев, Пешеходная, Шевченко и Покатная.
В Центральном районе под отключение попадут дома на улицах Трудовая, Семьи Шамшиных, Орджоникидзе и Чаплыгина.
— В Дзержинском районе: Есенина, Суркова, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Лежена, Гладкова, Геофизическая, Куприна, — добавили в СГК.
В Первомайском районе без горячей воды останутся жители домов на улицах Баумана, Героев Революции, Заречная, Марата, Маяковского, Марии Ульяновой, Шмидта, Тельмана, 2-я Марата, Красный факел, Первомайская, Пожарского, Чапаева, Физкультурная и Эйхе.
А в Калининском районе под отключение попадут дома на улицах А. Невского, Б. Хмельницкого, Дунаевского, Учительская, Макаренко, Пятницкого, Объединения, Столетова, Народная, Театральная, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.